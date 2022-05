100milioni di persone in fuga. Per la guerra in Ucraina e altre guerre nel mondo

Il numero di persone costrette a fuggire non solo dalla guerra ma da violenze, violazioni dei diritti umani e persecuzioni supera per la prima volta 100 milioni. Un numero indicibile, che ha gli occhi di un bambino, di una donna, di madri padri e figli, di ragazzo. Un numero che tiene conto della guerra in Ucraina e degli altri conflitti in tutto il mondo che durano da anni.

(YASUYOSHI CHIBA/AFP via Getty Images) Anna Poladyuk (R), 66 anni, si ripara all'ingresso del seminterrato di un appartamento dopo aver sentito il rumore dei colpi di mortaio in arrivo, seguiti da un'esplosione, a Severodonetsk, nell'Ucraina orientale, il 18 maggio 2022.

"Cento milioni di persone sono una cifra impressionante, che fa riflettere e allarma allo stesso modo - ha detto Filippo Grandi, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati - E' un record che non avrebbe mai dovuto essere raggiunto". "Questo dato deve servire da campanello d'allarme per risolvere e prevenire conflitti devastanti, porre fine alle persecuzioni e affrontare le cause che costringono persone innocenti a fuggire dalle loro case".

Sono otto milioni gli sfollati per la guerra in Ucraina, più di sei milioni i rifugiati. Secondo l'Unhcr, il numero di persone costrette a fuggire in tutto il mondo è salito a 90 milioni alla fine del 2021 a causa di nuove ondate di violenza o conflitti prolungati in Paesi come Etiopia, Burkina Faso, Myanmar, Nigeria, Afghanistan e Repubblica Democratica del Congo.

FRED DUFOUR/AFP via Getty Images Myanmar migliaia di persone costrette a scappare a seguito del golpe di stato - immagine d'archivio

luis tato/afp via getty images Un agente di polizia nigeriano pattuglia un'area di case distrutte e bruciate vicino a Kaduna

"La risposta internazionale alle persone in fuga dalla guerra ucraina è stata estremamente positiva - ha aggiunto Grandi -. La compassione è viva e abbiamo bisogno di una mobilitazione simile per tutte le crisi in tutto il mondo. Ma in definitiva, gli aiuti umanitari sono un palliativo, non una cura. Per invertire questa tendenza, l'unica risposta è la pace e la stabilità".

