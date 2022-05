Tod Wolters: "La Nato sosterrà l'Ucraina per tutto il tempo necessario"

"La Nato sosterrà l'Ucraina per tutto il tempo necessario", ha rassicurato il comandante supremo della Nato in Europa, il generale Tod Wolters, in una conferenza stampa presso la sede dell'organizzazione a Bruxelles, al termine del vertice del Comitato militare dell'Alleanza atlantica. "Li stiamo supportando. Gli alleati stanno fornendo equipaggiamento leggero e pesante".

PETRAS MALUKAS/AFP via Getty Images Tod Wolters

Wolters ha sottolineato che la Nato, dall'inizio dell'operazione militare della Russia, ha fornito quasi 4 miliardi di dollari in aiuti all'Ucraina ha aumentato le capacità aeree dell'Ucraina del 50 per cento e le sue forze di terra del 40 per cento.