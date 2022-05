La navicella Starliner è rientrata sulla Terra dopo una missione di sei giorni

La navetta spaziale Starliner della Boeing è atterrata nel deserto del New Mexico dopo una missione di sei giorni, durante la quale ha raggiunto la Stazione spaziale internazionale. L’operazione era considerata fondamentale per ripristinare la reputazione del gigante aerospaziale statunitense, dopo i poco esaltanti tentativi passati; ma, soprattutto, per contendere la “corsa allo spazio” per passeggeri civili alla SpaceX di Elon Musk. L'atterraggio sicuro consente infatti al colosso aeronautico americano di concludere una missione di successo dall'inizio alla fine, dopo un fallimento nel 2019. E, allo stesso tempo, di ristabilire la sua immagine, dopo essere stata superata dalla società del patron di Twitter, la cui capsula è già stata utilizzata dalla Nasa.

I problemi nel tentativo di tre anni fa

Tre anni fa, Starliner aveva dovuto tornare indietro prima del previsto, prima di riuscire a raggiungere la stazione. L'atterraggio non era stato un problema. Dopo questa prima missione fallita e un lungo periodo di aggiustamenti, il volo di prova doveva essere ripetuto nell'agosto 2021. Ma quando il razzo era già sulla rampa di lancio, le valvole della capsula erano rimaste bloccate a causa di un problema di umidità. La navicella aveva dovuto tornare alla fabbrica per le riparazioni, per dieci mesi.

La missione del 2022

La missione appena conclusa doveva dimostrare la capacità della navetta di trasportare gli astronauti della Nasa sulla Stazione spaziale internazionale. La posta in gioco era alta sia per Boeing, che da anni cerca di rendere questo volo di prova un successo, sia per la Nasa, che ha investito diversi miliardi di dollari nello sviluppo del veicolo spaziale. Starliner portava con sé 270 kg di carico, comprese bombole di ossigeno riutilizzabili, che verranno riempite sulla Terra e riportate in orbita in seguito. La navetta era decollata dalla Florida giovedì scorso, attraccando alla ISS per la prima volta il giorno successivo. Negli ultimi giorni sono stati effettuati numerosi test per verificare il corretto funzionamento del veicolo una volta collegato al laboratorio di volo.