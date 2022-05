L'Nba torna in Europa, il 19 gennaio Detroit-Chicago a Parigi

La National basketball association (Nba) ha annunciato oggi che l'Nba Paris Game 2023 vedrà i sei volte campioni Chicago Bulls, e i tre volte campioni Detroit Pistons, giocare una partita della regular season all’Accor Arena di Parigi giovedì 19 gennaio 2023.

I biglietti saranno messi in vendita in una data successiva. I tifosi possono iscriversi segnalando il loro interesse per i biglietti e ottenere l'accesso alle informazioni sulla prevendita e molto altro visitando il sito NBAEvents.com/ParisGame. L'Nba Paris Game 2023 segnerà la terza partita a Parigi dei Bulls, che hanno disputato già nel 1997 due partite di precampionato nella capitale francese. Al momento a Chicago militano il cinque volte Nba All-Star DeMar DeRozan, il due volte Nba All-Star e Slam Dunk champion Zach LaVine e due volte Nba All-Star Nikola Vucevic (Montenegro). I Bulls hanno vinto sei campionati Nba in otto anni, diventando la terza squadra nella storia della lega a vincere per due volte tre titoli consecutivi (1991-93 e 1996-98).

I Pistons giocheranno la loro prima partita in Francia, avendo già disputato una partita della regular season a Londra nel 2013 e a Città del Messico nel 2019. A Detroit sono attualmente presenti la prima scelta assoluta del Draft 2021 Cade Cunningham, la medaglia d'oro olimpica del 2020 Jerami Grant e la settima scelta assoluta del Draft 2020 Killian Hayes (Francia) e gli NBA All-Rookie Team 2021 Saddiq Bey e Isaiah Stewart. I Pistons sono diventati campioni Nba nel 1989, 1990 e 2004 e hanno partecipato a sei Eastern Conference Finals consecutive dal 2003 al 2008.

L’Nba Paris Game 2023 rappresenterà la prima partita della Nba in Europa dal 2020 e la dodicesima partita della lega disputata in Francia dal 1991. L’Nba Paris Game 2020, la prima partita della regular season Nba tenutasi a Parigi, si è svolta il 24 gennaio 2020 e ha visto protagonisti gli Charlotte Hornets e i Milwaukee Bucks.Oltre agli Nba Paris Game 2023, la lega e i suoi partner condurranno attività interattive per i fan, iniziative di sensibilizzazione della comunità attraverso il programma Nba Cares e progetti di sviluppo del basket giovanile (Jr. Nba) che porteranno l'esperienza Nba ai fan della capitale francese.