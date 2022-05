La paura nucleare dal Nord al centro del summit tra Biden e Yoon in Corea del Sud

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il suo nuovo omologo sudcoreano Yoon Suk-yeol si incontrano oggi a Seul per discutere della loro alleanza militare. Si teme che la Corea del Nord riprenda i test nucleari sospesi da cinque anni.



Il primo viaggio di Biden in Asia come presidente è in qualche modo oscurato da quelli che un funzionario statunitense ha chiamato "rumori di sciabola" provenienti dalla Corea del Nord, che secondo la Casa Bianca potrebbero trarre vantaggio da questo momento altamente pubblicizzato per testare un missile o una bomba atomica. "Dalla nostra parte, siamo pronti", ha detto questo funzionario, che ha mantenuto l'anonimato, ai giornalisti in viaggio con Biden.



I servizi di intelligence sudcoreani hanno avvertito che la Corea del Nord ha completato i preparativi per effettuare un test nucleare, il settimo nella sua storia.



A Washington, il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price ha riconosciuto che una "provocazione" di Pyongyang è un rischio reale. "Siamo preoccupati che la Corea del Nord possa tentare un'altra provocazione durante la visita del presidente nel nordest asiatico o nei giorni a seguire", ha detto Price, riferendosi alla Corea del Nord.



Mentre le tensioni con la Corea del Nord e l'invasione russa dell'Ucraina saranno i principali argomenti di conversazione, l'obiettivo principale di Biden al vertice di oggi è stabilire "una forte relazione personale" con Yoon, che èsalito al potere il 10 maggio, ha affermato il funzionario statunitense. Come il Giappone, la Corea del Sud è vista come un attore chiave nella strategia degli Stati Uniti per contenere la Cina e mantenere quello che Washington chiama "l'Indo-Pacifico libero e aperto".



Biden volerà in Giappone domani, dove incontrerà l'imperatore, il primo ministro Fumio Kishida e parteciperàal vertice Quad, format diplomatico che riunisce Stati Uniti, Giappone, India e Australia.