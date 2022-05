La piazza del Primo Maggio due anni dopo: Concertone a San Giovanni per il lavoro e contro la guerra

Una piazza che torna a riempirsi. Una piazza piena, affollata, non solo di persone ma anche della voglia di tornare a scendere in strada, a manifestare per il lavoro, i diritti, la pace. È una San Giovanni di musica e giovani, la piazza tradizionale del Primo maggio, la festa del lavoro e dei lavoratori. La San Giovanni del Concertone.

Gli organizzatori lo hanno detto a chiare lettere: “Ci stiamo godendo una serata incredibile, non ci aspettavamo una risposta di pubblico ed entusiasmo di questo tipo, con un coro di voci assordanti a cantare una ad una tutte le canzoni, fin da questo pomeriggio. Da quando organizzo il concetto non penso di aver mai visto la piazza gremita come questa sera” dice Massimo Bonelli, amministratore delegato di iCompany, organizzatore e direttore artistico dal 2014 del Concertone di San Giovanni. “La musica attuale - ha detto ancora Bonelli - è come un elisir di lunga vita per quello che è ancora il più grande concerto live gratuito in Europa”. E, nell’aprirlo, la commozione di Ambra Angiolini, alla sua terza conduzione dell’evento, lo dimostra: “È bellissimo tornare in piazza” dice, approfondendo il tema scelto dai sindacati per quest'anno, “Al lavoro per la pace”. L'attrice, vestita con un maglione a strisce gialle e blu, in segno di solidarietà per il popolo ucraino, scandisce: “La libertà e il lavoro sono diritti di ogni essere umano e non possono prescindere dalla parola rispetto. Ma c'è un diritto in serio pericolo, un diritto in meno: la pace. Per questo CGIL, CISL e UIL hanno voluto lanciare questo messaggio”.

Poi si lascia spazio alla musica, con una scaletta ricca di ospiti e artisti: ad aprirla, il gruppo ucraino dei Go_A con alcuni rifugiati che hanno scandito parole di pace nelle loro lingue prima di intonare Imagine di John Lennon. “Tutti noi proveniamo da zone di guerra e abbiamo lanciato un messaggio di pace” ha detto una delle cantanti. “Quello che abbiamo detto non lo avete capito ma lo conoscete a memoria, lo ha scritto un inglese tanti anni fa. La musica è linguaggio che ci unisce da sempre”.

I vari artisti che si alternano sul palco declinano a modo loro il senso della giornata, spendendo parole importanti per il lavoro che manca, per quello che uccide e per quello per cui si lotta. Tornando sempre sulla tragedia della guerra in Ucraina: Marco Mengoni, “esordiente” sul palco del Concertone, dopo aver cantato Cambia un uomo e Mi fiderò – brani tratti dal suo ultimo album Materia (Terra) – annuncia l'esecuzione di Blowin' in the Wind (capolavoro di Bob Dylan del 1962), spiegando: “Quando ho pensato a quale canzone avrei voluto portare per la prima volta su questo palco, mi è venuta subito in mente questa. È una canzone - spiega l'ex vincitore di X-Factor e del Festival di Sanremo - molto importante per tutti e mi chiedo, dato il testo, quante guerre dovranno essere ancora combattute prima che questa canzone diventi il racconto di questo brutto incubo; io sogno il giorno in cui l'ascolteremo e penseremo che questa è una bellissima canzone e per fortuna parla di qualcosa di assurdo, surreale, che il vento ha portato via con sé”.