La "processione trionfale" degli "eroi" di Tirana per le strade della Capitale

Roma in festa Sono già 50mila, secondo le stime della questura di Roma, ma continuano ad aumentare, le persone presenti al Circo Massimo per festeggiare la squadra giallorossa campione di Conference League. I pullman dell'As Roma stanno arrivando dalla via Cristoforo Colombo. Nicolò Zaniolo scatenato sul pullman scoperto della Roma, che molto a rilento sta procedendo verso il Circo Massimo. Nel bagno di folla giallorosso, il man of the match della finale di Tirana lancia cori, si sbraccia e canta a squarciagola insieme ai tifosi capitolini. Insieme a lui anche Gianluca Mancini e Roger Ibanez, che mostrano con fierezza il trofeo. Tutti rigorosamente a torso nudo. La festa della Roma e dei suoi tifosi dopo la conquista della Conference League è in corso. Tifosi in delirio nella capitale stanno raggiungendo il Circo Massimo, dove è atteso il pullman scoperto della squadra giallorossa dopo un lungo giro attraverso le principali strade cittadine della Capitale. Migliaia di persone, di tutte le età, bandiere in mano e sciarpe al collo, si stanno riversando nelle vie limitrofe tra canti, cori e slogan inneggianti alla vittoria e al cuore giallorosso. Trombette, fumogeni e striscioni a fare da contorno. Tra i più coloriti uno che trasforma “Erasmo” in un ironico “Orgasmo da Rotterdam”. Tantissimi i supporters della Roma che vogliono partecipare ai festeggiamenti e che si stanno dirigendo verso il Circo Massimo a piedi, in moto e in macchina. Via di San Gregorio, in zona Colosseo, è già un tappeto giallorosso. Tra le tante bandiere che sventolano qualcuno ha deciso di appenderne tre alle inferriate del Circo Massimo: tra quella dell'Italia e del Portogallo, in onore del condottiero lusitano, Josè Mourinho, trova posto una degli Stati Uniti, chiaro omaggio al presidente della Roma, l'americano Dan Friedkin. Si sa, al cuor non si comanda: ecco, dunque, che in mezzo alla folla giallorossa festante fa capolino una coppia di sposi. Lei, immancabile abito bianco, sorride e fa il segno della vittoria, mentre il neo marito sventola una grande bandiera giallorossa.

La processione trionfale Nell'antica Roma era usuale l'ingresso festoso in città di un comandante dell'esercito vittorioso, guidato dai suoi soldati, con le legioni autorizzate a marciare per le strade di Roma con il loro comandante "trionfante". La prima processione trionfale registrata è quella di Publio Valerio Publicola che nel 510 a.C. sconfisse gli Etruschi. Questo onore veniva assegnato quando un generale romano conquistava una grande vittoria per il “popolo e il senato di Roma”.

Mou per sempre "Mourinho per sempre" recita uno striscione sui balconi delle case adiacenti a Circo Massimo, dove è iniziata la grande festa romanista per la vittoria della Conference League. Quello tra il tecnico portoghese e i tifosi della Roma è un amore iniziato sin dal primo giorno e che si è consolidato ancora di più con la vittoria della neonata competizione europea. A distanza di 12 anni dalla Champions conquistata con l'Inter, Mourinho è riuscito a riportare un titolo continentale in Italia, diventando il primo tecnico a vincerne i tre principali (Champions, Europa e Conference League appunto) senza perdere neanche una finale.

