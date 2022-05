Milan, la Procura della Federcalcio apre un'inchiesta su questo striscione dei giocatori rossoneri

I giocatori del Milan, dal pullman scoperto su cui hanno sfilato per le strade di Milano per festeggiare lo scudetto conquistato ieri, hanno esposto lo striscione visibile nella foto in pagina, palesemente rivolto all'Inter, che ha vinto la Coppa Italia battendo la Juventus.

La Procura della Federcalcio, a quanto si apprende, ha subito aperto un'inchiesta "per presunta violazione dell'art 4 del Codice di giustizia sportiva", che impone il rispetto dei principi di correttezza e lealtà.

C'è un precedente: nel 2007 il centrocampista rossonero Massimo Ambrosini, durante i festeggiamenti per la Champions League, mostrò uno stesso striscione con lo stesso messaggio ma riguardante lo scudetto dei nerazzurri, conquistato la stessa stagione.