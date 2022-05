La Regina Elisabetta a sorpresa nella metro in visita alla linea a lei dedicata

Con un cappotto Stewart Parvin giallo sole e cappello in tinta, la sovrana di 96 anni è apparsa sorridente, con l'ormai immmancabile bastone in mano, accompagnata dal figlio più giovane, Edward, durante la visita alla stazione della metropolitana di Paddington. Ha anche provato l'uso della oyster card, la smart card ricaricabile che dà accesso ai mezzi pubblici di Londra.

La linea Elizabeth, che dal 24 maggio collegherà la periferia orientale e occidentale della capitale, si estenderà per più di 100 chilometri da Reading e Heathrow a ovest fino a Shenfield e Abbey Wood a est. Si fermerà in 41 stazioni, 10 delle quali nuove, e dovrebbe servire circa 200 milioni di persone ogni anno.

Quello di oggi è il primo spostamento ufficiale della regina fuori dalla regione di Windsor, dove risiede, dal giorno della messa in ricordo del principe Filippo all'Abbazia di Westminster alla fine di marzo.

Nell'ultima settimana la Regina sembra aver riguadagnato energia: dopo essere mancata, per la prima volta dal 1963, al tradizionale Queen's Speech, per l'apertura del Parlamento britannico, qualche giorno più tardi ha partecipato al Royal Windsor Horse Show; e domenica sera ha presenziato, fino a tarda notte, all'evento - uno show con 600 cavalli - che di fatto ha aperto i festeggiamenti per i suoi 70 anni di regno.