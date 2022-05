La top model Kate Moss sul banco dei testimoni: "Johnny Depp non mi ha mai spinta dalle scale"

La top model britannica Kate Moss ha smentito che il suo ex compagno Johnny Depp l'abbia spinta giù da una scala durante una vacanza in Giamaica negli anni della loro relazione.

Moss è stata chiamata a testimoniare dai legali di Depp al processo per diffamazione che l'attore ha intentato contro la sua ex moglie Amber Heard . "Non mi ha mai spinta né lanciata da alcuna scala", ha detto in collegamento video dal Regno Unito con l'aula del processo a Fairfax, vicino a Washington. I due sono stati insieme fra il 1994 e il 1998 e durante una vacanza in Giamaica la modella fu vittima di un incidente e cadde da una scala, ma come ha affermato oggi nella sua testimonianza, si è trattato di uno scivolone, mentre Depp, che era davanti a lei, l'ha subito soccorsa e ha chiamato un medico.