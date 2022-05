Cervelli in fuga dalla Russia: Biden pronto ad accoglierli

Gli Stati Uniti vogliono rubare alla Russia i suoi migliori scienziati. L'amministrazione Biden sta valutando una revisione dei requisiti di ingresso nel paese per i russi con master e dottorati in scienza, tecnologia, ingegneria o matematica ottenuti sia negli Usa che all'estero.

La proposta dell'amministrazione Biden è stata inviata giovedì scorso al Congresso come parte del pacchetto più ampio che richiede 33 miliardi di dollari di spesa per la guerra e sospenderebbe per quattro anni l'obbligo per gli scienziati che richiedono i visti di avere un datore di lavoro sponsor, eliminando uno dei maggiori ostacoli per i molti che cercano di andare a lavorare negli Stati Uniti.

Secondo quanto riportato da Blooomberg, un portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale ha affermato che la proposta ha lo scopo di indebolire sia le risorse high-tech di Putin nel breve termine e di minare poi le possibilità di innovazione della Russia nel lungo periodo, oltre a rappresentare un beneficio diretto per l'economia e la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

In particolare, l'amministrazione Biden è interessata ai russi con un alto livello di esperienza nel campo dei semiconduttori, tecnologia spaziale, sicurezza informatica, produzione avanzata, informatica avanzata, ingegneria nucleare, intelligenza artificiale, tecnologie di propulsione missilistica e altre aree scientifiche ad alta specializzazione.

Il New York Times riporta che sono circa 1.800 i russi che hanno ottenuto lo status di residente permanente legale negli ultimi anni prima della pandemia sulla base di una classificazione degli immigrati riservata a professori che abbiano conseguito risultati eccezionali, ricercatori e professionisti in campi avanzati, che abbiano ricevuto una ‘sponsorizzazione’ dal datore di lavoro.

Anche con l'ultima proposta, tutti i candidati dovrebbero comunque soddisfare altri requisiti, tra cui un processo di controllo della sicurezza.

Konstantin Sonin, un economista dell'Università di Chicago, ha twittato il 7 marzo "che più di 200.000 persone sono fuggite dalla Russia negli ultimi 10 giorni. Un esodo tragico che non si vedeva da un secolo".