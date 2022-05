L'appello del comandante in trappola nella Azovstal: "Siamo in un reality show infernale. Salvateci"

Tutti in salvo i civili della Azovstal. Ma nella acciaieria di Mariupol resta uno sparuto gruppo di uomini che ora teme di essere annientato dall'estremo assalto delle forze russe.

Ed è disperato l'appello che rimbalza sui social dai seminterrati della fabbrica fumante.

"Sembra come se mi fossi ritrovato in un reality show infernale, dove noi siamo i militari, combattiamo per le nostre vite, tentiamo ogni possibilità per salvarci, e il mondo intero sta solo a guardare una storia interessante. L'unica differenza è che questo non è un film e non siamo personaggi di fantasia". A scriverlo in un post su Facebook e Serhiy Volyna, comandante della 36/ma brigata dei marines dell'esercito ucraino, asserragliato con le truppe del reggimento Azov nell'acciaieria Azovstal di Mariupol. "Poteri superiori, stiamo aspettando il risultato delle vostre azioni...il tempo stringe e il tempo è la nostra vita!", aggiunge.