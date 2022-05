L'Aquila, auto finisce nel giardino di un asilo: muore un bimbo, altri quattro feriti

Grave incidente a L'Aquila dove un'automobile è finita nel giardino della scuola dell'infanzia Pile-Primo Maggio, in via Salaria Antica Est.

Non ce l'ha fatta uno dei bambini travolti. Le sue condizioni erano sembrate subito drammatiche. I medici hanno fatto l'impossibile per rianimarlo, ma è deceduto nel corso del trasporto all'ospedale dell'Aquila. Il bimbo aveva 4 anni. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti che stanno ricostruendo l'accaduto c'è la possibilità che dentro l'auto che si è sfrenata un genitore, una mamma, avesse lasciato un bambino di otto anni per avere il tempo di riprendere dall'asilo il figlio più piccolo.

Altri 4 bambini, tutti tra i 3 e i 5 anni, sono feriti e uno di loro, una bambina, la più grave, è stato trasferito in un ospedale romano

Sul posto i soccorsi sanitari e i vigili del fuoco.

Dopo essere scivolato in discesa per alcune decine di metri, il mezzo avrebbe sfondato il cancello del giardino della scuola travolgendo i bambini.

Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, ha proclamato il lutto cittadino: "Il provvedimento è stato adottato a seguito del gravissimo incidente verificatosi all'interno della scuola materna I Maggio, che ha provocato la morte di un bambino e il ferimento di altri compagni di scuola", hanno dichiarato dall'ufficio di gabinetto del primo cittadino aquilano.