L’attività fisica fa bene anche ai malati di cancro durante le terapie

Da elemento chiave per la prevenzione a importante supporto durante le terapie. L’attività fisica è considerata una delle opportunità più efficaci per proteggere la nostra salute: anche dal rischio di ammalarsi di cancro. Il beneficio è determinato da un insieme di elementi: dalla riduzione dell’infiammazione alle minori probabilità di sviluppare sovrappeso e obesità, fattori di rischio accertati per l’insorgenza di diverse forme di cancro. Ma la lotta alla sedentarietà ha un’importanza sempre più rilevante anche per chi si è già ammalato di tumore. L’evidenza, portata alla luce negli ultimi anni da numerosi studi scientifici, è oggi sintetizzata in un documento destinato a rappresentare uno spartiacque nella gestione dei pazienti oncologici. È stata infatti la Società Americana degli Oncologi (Asco), alla vigilia del congresso mondiale in programma a Chicago dal 3 a 7 giugno, a ratificare l’importanza dell’attività fisica nel corso delle terapie. Un punto di svolta destinato a lasciare il segno, se si pensa che ancora oggi sono in molti a considerare impossibile fare sport se alle prese con un tumore.

Un'«arma» in più per vincere la partita contro il cancro

«L’esercizio, assieme alla gestione del peso corporeo, contribuisce al buon esito dei trattamenti». Questo, in estrema sintesi, il messaggio che emerge dalle linee guida con cui gli specialisti d'Oltreoceano hanno voluto mettere nero su bianco l’importanza di adottare corretti stili di vita anche da parte di chi è già alle prese con un tumore. Un cambio di paradigma significativo, che nulla toglie all’efficacia dei diversi trattamenti oggi in uso: dalla chirurgia alla radioterapia, dalla chemio all’immunoterapia. Ma che anzi punta a preparare il terreno per fare in modo che queste forme di cura possano determinare la massima efficacia. In quale maniera? Dando sempre più spazio all’attività fisica, i cui livelli «devono essere valutati nel corso di una visita oncologica». Con la necessità di «prescriverla» se assente o insufficiente: né più né meno di come si fa con i farmaci. Gli specialisti sono giunti a questa conclusione dopo aver passato in rassegna i risultati di oltre cinquanta review - rassegne di articoli riguardanti l’esercizio fisico, la dieta e la gestione del peso corporeo - e di 23 studi randomizzati controllati. Dalle loro raccomandazioni si evince infatti che fare sport durante le terapie oncologiche contribuisce a mitigare gli effetti collaterali delle cure, riduce il senso di fatica, preserva la forza, la funzionalità muscolare e dell’apparato cardiocircolatorio. Questo in linea generale. Ma in alcuni pazienti i benefici possono essere anche più estesi e contemplare un complessivo miglioramento della qualità della vita: determinato anche da un rischio inferiore di sviluppare ansia e depressione. Problematiche tutt’altro che eccezionali tra i malati oncologici.

Grazie allo sport terapie più tollerabili ed efficaci

La correlazione tra l’attività fisica e l’efficacia dei trattamenti è stata provata soprattutto nei confronti di alcuni dei tumori più diffusi: come quelli che colpiscono il seno, la prostata, il polmone e il colon-retto. Un insieme che, in Italia, rappresenta almeno il 50 per cento delle diagnosi formulate ogni anno. Per trarre i benefici ed evitare la comparsa di infortuni, gli esercizi da svolgere durante le terapie devono essere di natura aerobica e votati ad aumentare la resistenza. Dalle evidenze disponibili è emerso un'opportunità anche per i pazienti in attesa di sottoporsi all’intervento chirurgico per l’asportazione di un tumore del polmone. «In passato ai pazienti veniva spesso raccomandato di riposare durante il trattamento, ma nel tempo l'evidenza scientifica ci ha portato a ribaltare l'approccio - afferma Michelino De Laurentiis, direttore del dipartimento di oncologia senologica e toracopolmonare dell'Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione Pascale di Napoli -. L'attività fisica praticata durante le terapie riduce i rischi di recidiva e mortalità, con un'efficacia paragonabile a quella determinata dai farmaci. Senza trascurare la migliore gestione di effetti collaterali quali l'affaticamento, il dolore e la nausea. Tutti aspetti che concorrono a rendere più tollerabili i trattamenti. Motivare i pazienti, però, non è facile. In una società in cui gli adulti sono spesso sedentari, è più difficile far capire a una persona che si ammala quanto sia importante svolgere attività fisica».

Sì all’attività fisica, no al fai-da-te

Le discipline maggiormente raccomandate sono la corsa, le pedalate e il nuoto: da praticare con una frequenza di 120’-150’ alla settimana. Questo non vuol dire però che siano alla portata di tutti né che altre risultino vietate a priori. Proprio perché considerata un vero e proprio farmaco, l'attività fisica deve essere dosata e personalizzata. Ecco perché oggi sono necessari ospedali in grado di avere un team integrato di professionisti che guardi oltre i trattamenti convenzionali in uso contro i tumori. Dati ufficiali relativi all'Italia non ce ne sono, ma sondando il terreno ci si rende conto che gli istituti di cura non offrono alcun percorso ad hoc per i pazienti e sono ancora pochi gli oncologi che battono su questo tasto.

L'alimentazione durante le terapie oncologiche

Gli oncologi statunitensi hanno puntato l’attenzione anche sulla dieta. Un altro degli elementi che possono agire a supporto delle terapie oncologiche. E a cui sono gli stessi pazienti a guardare con attenzione: anche coloro che prima di ammalarsi non ci prestavano molta attenzione. Durante le terapie oncologiche non è il caso di sposare diete «estreme». Come tali, gli esperti considerano la chetogenica, quelle a basso contenuto di carboidrati e grassi, il digiuno intermittente e il ricorso a integratori. In questo caso vige il buon senso, anche in ragione dei pochi studi disponibili. Uno schema alimentare vario ed equilibrato rimane indicato ai fini del mantenimento del peso corporeo: alla stregua di quanto oggi si raccomanda alla popolazione generale. In rete i pazienti possono trovare diverse guide affidabili: come quelle redatte dalla Fondazione Umberto Veronesi e dall’Aimac . Detto ciò, anche in questo caso occorre che le indicazioni siano personalizzate. E tengano conto quanto meno delle condizioni di partenza di un paziente, dell’effetto delle terapie sullo stesso e della prospettiva di vita.

