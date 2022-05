Giro d'Italia, l'australiano Hindley ha vinto la nona tappa. Lopez resta in rosa

La nona tappa del Giro d'Italia è stata vinta dall'australiano Jai Hindley, la Isernia-Blockhaus di 191 chilometri

Hindley ha preceduto sul traguardo il francese Romain Bardet, secondo, e l'ecuadoriano Richard Carapaz, che si è piazzato al terzo posto.

Lo spagnolo Juan Pedro Lopez è riuscito a difendere la maglia rosa di leader della classifica generale, dopo essere andato in crisi sull'ultima salita di giornata.

Le parole del vincitore

"Che vittoria, siamo andati a blocco sull'ultima salita. All'inizio pensavo solo a sopravvivere, poi le sensazioni sono via via migliorate negli ultimi chilometri" Così l'australiano Hindley subito dopo aver tagliato il traguardo del Blockhaus. "Sapevo di dover prendere avanti l'ultima curva, è quello che ho fatto e ora siamo qui a festeggiare. Vincere una tappa come questa è incredibile, ho sofferto tanto per tornare a questi livelli".

Per la Maglia Rosa Juan Pedro Lopez Perez: "Voglio chiedere scusa a Sam Oomen perché quando ci siamo toccati e ho messo piede a terra gli ho tirato addosso la borraccia. Non pensavo di riuscire ad indossare la Maglia Rosa al mio primo Giro d'Italia e non ci credevo quando il mio massaggiatore mi ha detto all'arrivo che ero riuscito a tenerla. Sono molto stanco, fortunatamente domani ci sarà tempo per riposare".

