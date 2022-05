Lavoro: esplode tubatura in un'azienda a Parma, feriti tre operai

Anche nella giornata del Primo maggio non si ferma la catena di Incidenti sul lavoro. In provincia di Parma tre operai sono rimasti ustionati per la fiammata causata da una fuga di gas mentre eseguivano lavori di manutenzione su una tubazione.

E' accaduto a Fidenza, in una nota azienda del territorio che produce oggetti di vetro. Dopo l'esplosione i tre sono stati trasportati al reparto Grandi ustionati dell'ospedale Maggiore di Parma, le loro ustioni sono gravi ma nessuno è in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto alle 7,40 del mattino. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, l'elisoccorso decollato da Parma, due ambulanze e l'automedica di Assistenza Pubblica e Croce Rossa di Fidenza.