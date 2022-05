Il "salvadanaio di Putin" nelle banche svizzere e cipriote

In un reportage su Swissinfo.ch si riportano le dichiarazioni di Mark Pieth, esperto svizzero di anticorruzione e professore di “Criminal Law” all’Università di Basilea, alla Commissione per la sicurezza e cooperazione in Europa, la “Commissione di Helsinki”

Una delle citazioni che più hanno fatto scalpore è che “gli avvocati svizzeri potrebbero aiutare gli oligarchi russi a nascondere le tracce dei loro fondi senza infrangere le leggi del paese”. Insomma “i colletti bianchi” al servizio degli oligarchi. Un metodo studiato e messo in pratica da tante organizzazioni criminali anche nostrane come ‘ndrangheta, Cosa Nostra o camorra che ha in alcuni casi trasformato “affari illegali” in “affari legali”. Si pensi anche alle scatole cinesi degli “hedges fund” inglesi ( e come abbiamo visto molti oligarchi russi li hanno utilizzati).

Lo stesso Pieth, la giornalista Miranda Patrucic dell'Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), e Bill Browder, il finanziere e investitore che accusa i pubblici ministeri svizzeri di non aver indagato sul riciclaggio di denaro in Russia in relazione alla morte di Sergei Magnitsky, hanno parlato online all'udienza della Commissione di giovedì 5 maggio.

La Commissione di Helsinky ha espressamente criticato la Svizzera “Conosciuta da tempo come un luogo dove criminali di guerra e cleptocrati nascondono il bottino, la Svizzera è uno dei principali sostenitori del dittatore russo Vladimir Putin e dei suoi compari. Avendo saccheggiato la Russia, Putin e i suoi oligarchi stanno usando le leggi del segreto bancario svizzero per nascondere e proteggere i proventi dei loro crimini".

Mark Pieth ha espressamente dichiarato che “"Sappiamo che la Svizzera è un piccolo paese. Allo stesso tempo, è sede di una significativa industria finanziaria, essendo probabilmente il più grande centro di commercio di materie prime del mondo. Ha una lunga tradizione di segreto bancario. In breve, è uno dei più grandi paradisi offshore del mondo. Sono particolarmente interessato al ruolo degli organizzatori e degli assistenti - spesso avvocati che si nascondono dietro il principio del privilegio avvocato-cliente. Non c'è niente di male se agiscono come normali avvocati che difendono gli interessi dei loro clienti. D'altra parte, è altrettanto chiaro che gli avvocati che investono il denaro dei loro clienti non agiscono come avvocati e che sono operatori finanziari. Il problema è che gli oligarchi, così come altre parti interessate - intendo la Banca di Stato russa - hanno collocato fondi in Svizzera, ma non possiamo trovarli perché sono tutti nascosti dietro le cosiddette società "letterbox" e in conti in località offshore. È tutto organizzato dalla Svizzera. Ciò significa che solo alcuni avvocati specializzati dispongono di informazioni su chi sono i veri aventi diritto economico di questi beni e non sono obbligati per legge a fornire queste informazioni alle autorità della Confederazione.”