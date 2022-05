Le borse accelerano dopo i dati sul Pil nell'Eurozona

Borse positive e in miglioramento, dopo che ieri, invece, c'era stata una prevalenza di ribassi. A Milano indice Ftse Mib +1,40%, ieri -0,06%. Nel resto d'Europa Londra +0,90%, Francoforte +1,46%, Parigi +1,30%. Se ieri i dati macroeconomici deboli, dalla Cina alle previsioni della Commissione europea, avevano frenato i mercati, oggi sembrano aiutarli. La variazione annuale dei prezzi al consumo in Italia ad aprile è risultata pari al 6%, dal 6,5% di marzo. Le stime preliminari dell'Istat indicavano una cifra più alta, il 6,2%. Cresce però il cosiddetto carrello della spesa, dal 5 al 5,7%. E il Pil dell'Eurozona è salito nel primo trimestre del 5,1% rispetto a un anno prima (+0,3% rispetto al trimestre precedente). Anche in questo caso le attese erano inferiori, +5,0%.

Anche negli Stati Uniti la tendenza è simile: dopo il calo di ieri i future anticipano un avvio in rialzo, soprattutto dei titoli tech quotati al Nasdaq. Il settore tecnologico ha anche spinto la borsa di Hong Kong nella notte, +3,27%. Questo principalmente a causa della promozione di una serie di società cinesi, come Alibaba e Tencent, da parte di JPMorgan. Promozione importante perché a marzo la banca d'affari americana aveva definito "non investibili" queste azioni nei successivi 6 o 12 mesi, per i rischi regolatori (a causa delle restrizioni delle autorità cinesi, soprattutto nella gestione dei dati di queste società) e per il rischio di delisting a Wall Street per nuove regolazioni americane che richiedevano di armonizzare i sistemi di contabilità delle società straniere quotate con quelli statunitensi. Contano anche gli allentamenti dei lockdown in Cina, a partire da Shanghai. Questi allentamenti contribuiscono a non far scendere i prezzi del petrolio, con il Brent scambiato a quota 115 dollari al barile (+0,67%). Nelle ultime ore ha anche recuperato il gas. Ad Amsterdam è scambiato a 94,7 euro al megawattora (+1,98%). Questa mattina era sceso a 88 euro, dopo che la Commissione europea ha aperto al pagamento del gas russo da parte delle imprese europee, individuando meccanismi che non rappresentano una violazione delle sanzioni.

Sul fronte tech, ancora una giornata di calo per il titolo di Twitter, ieri -8%, negli ultimi 7 giorni quasi -25%, con il prezzo che si allontana dai 54 dollari ad azione offerti da Elon Musk. La scorsa settimana l'operazione era stata messa in pausa per la necessità di un conteggio degli utenti fake o bot, chiesta da Musk. Ieri in un evento per un podcast il numero uno di Tesla ha detto che un accordo a un prezzo inferiore non era "fuori questione", ha riferito Bloomberg. E oggi Musk ha scritto in un tweet che l'accordo non può andare avanti finché ci sarà chiarezza da parte del Ceo di Twitter sul numero di utenti fake/spam. "Ieri l'amministratore delegato di Twitter ha pubblicamente rifiutato di mostrare prove che siano meno del 5%", ha scritto.