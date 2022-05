Le giornaliste afghane tornano in tv a volto coperto

Tutte le conduttrici e le reporter delle tv afghane oggi sono apparse sugli schemi con il volto coperto, il giorno dopo aver sfidato gli ordini dei talebani. I media afghani avevano sperato, con un'azione congiunta, di convincere le autorità talebane a ritirare l'editto, ma i falchi del regime hanno insistito che l'ordine era definitivo e che non si poteva discutere.

"Siamo profondamente addolorate oggi", ha scritto il direttore di Tolo News Akhpolwak Safi su Facebook. Safi ha condiviso una foto in cui giornalisti uomini del canale televisivo si sono coperti il visto con maschere facciali nere, in un gesto di solidarietà con le colleghe.

Durante un programma in diretta, Basira Joya, una conduttrice di Ariana News, ha detto che l'Islam non ha mai imposto nulla a nessuno con la forza. "Combattiamo e continuiamo il nostro lavoro, anche con il burqa. Niente può fermarci", ha detto con la voce rotta. La norma arriva poco dopo che i talebani hanno reso il velo facciale obbligatorio per tutte le donne afghane che appaiono in pubblico. Da quando sono tornati al potere, il 15 agosto dello scorso anno, hanno imposto severe restrizioni ai media e hanno represso i diritti umani in Afghanistan. I giornalisti sono stati picchiati e arrestati per avere fatto il loro lavoro. Donne e ragazze sono state private di molti diritti, inclusi quelli all'educazione, al lavoro e al movimento.