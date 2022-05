Le Isole Svalbard sono diventate a granita di melma per motoslitte impantanate

Secondo quanto riportato da un articolo del New York Times, dai primi anni 1990, queste isole sul tetto del mondo si sono riscaldate il doppio più rapidamente del resto dell'Artico e circa sette volte la media globale, in accordo a uno studio pubblicato dal Norwegian Polar Institute. La neve d'estate si scioglie 2 o 3 settimane prima che trent'anni fa e il ghiaccio marino estivo secondo alcuni esperti potrebbe sparire verso la metà di questo secolo.

Tutto questo sta andando ad impattare sugli sport e le varie attività ricreative che si praticano alle Svalbard: dalle slitte trainate dai cani, alle motoslitte, allo sci, alla pesca, alla caccia e all'arrampicata sui ghiacciai. Una pista da sci prevista per il prossimo anno a Longyearbyen utilizzerà la neve artificiale per rendere il percorso più affidabile disponibile.

Con la perdita della protezione di ghiaccio riflettente, più calore del sole viene assorbito dall'oceano che a sua volta rilascia calore nell'aria circostante; in pericolo naturalmente ci sono gli habitat di animali come le foche marine e gli orsi polari. A metà marzo, in genere il mese più freddo nelle Svalbard, è caduta una pioggia calda e la temperatura ha raggiunto i 5 gradi Celsius, freddo dalle nostre parti, ma per quel periodo circa 30 gradi oltre la media. I fiumi locali, che d'inverno vengono usati come strade di ghiaccio per slitte e motoslitte e slitte, si sono trasformati di nuovo in fiumi.

Questo ha avuto un impatto sul turismo che già in epoca pre-pandemica è stato sottoposto a regole rigorose. Recentemente, si racconta sul New York Times, una manciata di passeggeri in motoslitta si sono impantanati nella melma e hanno dovuto essere salvati in elicottero, e alcuni sciatori che tornavano a Longyearbyen (la città più popolosa delle Svalbard, circa 2mila abitanti) hanno dovuto attraversare dei tratti guadando (quasi nuotando) l'acqua fino alla vita.