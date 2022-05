Le memoria della produzione industriale tra identità, sfide e visioni

Cosa c’entra una vecchia miniera con la vita di una città? E come può il patrimonio industriale dismesso essere “utilizzato” anche per rendere le nostre città più sostenibili? Per evitare l’ulteriore consumo di spazio?

I territori e le città contemporanee sono intessuti dei segni della produzione e del lavoro: da quelli impressi nel paesaggio post-industriale a quelli ravvisabili nell’organizzazione, nelle aspirazioni e nelle criticità della società attuale.

Di tutto questo si occupa AIPAI ( Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale), che da 25 anni promuove la cultura di questo grande patrimonio archeologico tutelandone i valori e che domani 23 maggio, proprio in uno di questi siti- la Centrale Montemartini di Roma- presenterà “ 2° Stati Generali del Patrimonio Industriale Congresso internazionale”, a Tivoli al Santuario di Ercole vincitore, un incontro internazionale che vedrà oltre 300 ospiti tra studiosi, operatori del settore, architetti, ingegneri, urbanisti, economisti, alle associazioni territoriali e di quartiere e a chiunque possa apportare conoscenze, idee, progettualità per il mantenimento e recupero di questo patrimonio.