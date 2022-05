Le mogli dei militari Azov in udienza dal Papa: "Speriamo di salvare le loro vite"

Papa Francesco è giunto all'udienza generale seduto a bordo della jeep bianca papale, facendo un giro tra i fedeli presenti in piazza San Pietro, con lui a bordo alcuni bambini. Il dolore al ginocchio non da tregua al pontefice che nei giorni scorsi, per la prima volta, è apparso su una sedia a rotelle.

"Vorrei scusarmi perché oggi per salutare voi non potrò andare da voi a causa del ginocchio che è ancora malato: dovrete voi camminare da me, ma è lo stesso: vi ricevo col cuore in mano, è lo stesso", ha detto Francesco rivolgendosi ai fedeli radunati in piazza, rimanendo seduto sulla poltrona posta sul sagrato. Tra i fedeli, oggi, anche le mogli di due ufficiali del battaglione Azov l'unità militare ucraina i cui combattenti sono attualmente asserragliati nei cuniculi dell'acciaieria Azovstal di Mariupol. Le due giovani donne avevano scritto nei giorni scorsi al pontefice e a sorpresa è arrivato loro ieri l'invito per l'odierno incontro in udienza.

Francesco ha citato il personaggio biblico di Giuditta che "col suo modo furbo di agire è capace di sgozzare il dittatore che veniva contro il Paese. Era coraggiosa questa donna". Al termine dell'Udienza al momento del cosiddetto "baciamano", ha così incontrato Kateryna Prokopenko, moglie del comandante di Azov, Denis Prokopenko, e Yulya Fedosiuk, moglie di Arseniy Fedosiuk. Con loro l'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede Andrii Yurash.

"Gli abbiamo chiesto di venire in Ucraina e di parlare con Putin perchè se ne vada", su questo "non ha risposto. Ha detto che pregherà per noi", riferiscono Katarina e Yulia. "Speriamo che tutti possano sopravvivere, noi faremo ogni cosa possibile per salvare le loro vite". Ai giornalisti le due donne hanno parlato delle persone intrappolate nell'acciaieria: "molti di loro sono morti e non abbiamo potuto seppellirli secondo la tradizione cristiana, abbiamo chiesto al papa di aiutarci affinchè ci siano per loro 'corridoi verdi" per uscire dalla Azovstal dove, aggiungono, ci sono ancora decine di civili, per lo più le famiglie dei militari, che hanno paura di uscire e finire in mano russa: "hanno paura di essere torturati e uccisi", ma “non hanno cibo, acqua, medicine e cure sanitarie" e “l'acqua dei tubi dell'acciaieria sta finendo”. "Non possiamo stare seduti a guardare", dicono. “Ogni giorno muoiono uno o due soldati feriti” e riferiscono di “sei-settecento soldati feriti che devono essere evacuati per essere curati”. Questo il racconto delle due donne dal sagrato di San Pietro.

A partecipare avrebbero dovuto essere in tutto quattro mogli dei militari, ma le altre due, che si trovavano in Polonia, non sono riuscite ad arrivare in tempo a Roma.

Già nei giorni scorsi al Papa era stata recapitata una lettera dei parenti degli "assediati di Mariupol" affinchè si attivasse per favorire la loro evacuazione e salvezza. E data la delicatezza della questione, prima di riceverle nell'udienza generale, Francesco ha fatto raccogliere le necessarie informazioni. Il suo invito, motivato principalmente da ragioni umanitarie, è stato quindi recapitato loro ieri attraverso i canali diplomatici. Le due donne erano già state in precedenza in Italia e nei loro contatti con il Vaticano sono state affiancate anche dall'artista e attivista dissidente anti-putin russo-canadese Pyotr Verzilov, già in passato portavoce non ufficiale del collettivo punk rock Pussy Riot, e con alle spalle arresti in Russia ed anche un sospetto tentativo di avvelenamento.



Il "controverso" battaglione Azov, costituitosi come gruppo paramilitare nazionalista nel febbraio 2014, nelle prime fasi della guerra del Donbass, e ora esaltato in patria per il suo eroismo nella resistenza all'invasione russa, è comunque additato per la presenza di elementi neonazisti ed è stato anche accusato in passato di crimini di guerra.

Ma "L'eroismo non è soltanto quello dei grandi eventi che cadono sotto i riflettori: spesso si trova nella tenacia dell'amore riversato in una famiglia difficile e a favore di una comunità minacciata", ha detto Papa Francesco.

Durante l'udienza il Papa ha rivolto anche un pensiero agli anziani, in vista della giornata dedicata ai nonni del 24 luglio, parlando della pensione come "desiderato riposo" ma anche "fonte di preoccupazione", quando i nonni sono spesso esclusi dagli "spazi di educazione" dei loro nipoti. Partendo da una riflessione sull'antico testamento, il pontefice ha sottolineato che non solo ai giovani e ai forti sono assegnati talenti e che "la vita delle nostre comunità deve sapere godere dei talenti e dei carismi di tanti anziani". Talenti e carismi che devono essere messi in gioco nella sempre più lunga fase della vita che segue la pensione.