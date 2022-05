Le mogli dei soldati dell'Azovstal: "Salviamo loro la vita, non diamogli premi postumi"

"La cosa più importante è salvare la vita agli eroi dell'Ucraina, non dare loro riconoscimenti postumi". Lo ha detto ha detto Yuliia Fedosiuk, moglie di uno dei militari del battaglione Azov bloccati all'interno dell'acciaieria Azovstal di Mariupol nel corso di una conferenza stampa congiunta su Zoom con le mogli di altri soldati, riporta The Kyiv Independent. Assieme a Yuliia, Hanna Naumenko, Kateryna Prokopenko, Olha Andrianova e Daria Tsykunova hanno chiesto al mondo di unire gli sforzi per evacuare gli uomini assediati. "Continuiamo a sentire parlare di quanto sia grande la tragedia 'accaduta' ad Azovstal. Ma non è ancora finita. Crediamo che sia ancora possibile far uscire di lì i nostri difensori", hanno detto le donne. I soldati da parte loro hanno ripetutamente invitato i leader ucraini e mondiali a trovare un modo per farli uscire dall'impianto possibilmente organizzando l'evacuazione in un Paese terzo.