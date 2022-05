Le ultime foto di Franco Battiato, a un anno dalla morte

“Siamo tutti esseri spirituali, in cammino, verso la liberazione. - commentò Battiato in occasione dell'uscita di Torneremo ancora - Ma finché liberi non lo saremo, torneremo ancora, e più volte, a questa vita terrena, perché l’esistenza ciclica si perpetua fintanto che l’anima non sarà del tutto libera dalle emozioni perturbatrici dell’ego che la tiene avvinta. In realtà siamo schiavi delle nostre emozioni, che ci dominano e spesso finiscono in tragedia… bella libertà! La liberazione non può avere legami, né attaccamenti. Bisogna mantenere l’atteggiamento di un viaggiatore che torna a casa”.