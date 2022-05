Le vittorie italiane nelle Coppe europee

La vittoria della Conference League da parte della Roma rappresenta il secondo trofeo europeo dei giallorossi dopo la Coppa delle Fiere 1961 e il 39° conquistato da una squadra italiana (il primo dalla Champions dell'Inter nel 2010): 14 per il Milan (7 Champions/Coppe dei Campioni, 2 Coppe delle Coppe, 5 Supercoppe Europee), 8 per la Juventus (2 Champions/Coppe dei Campioni, 1 Coppa delle Coppe, 3 Coppe Uefa, due Supercoppe Europee), 6 per l'Inter (tre Champions/Coppe dei Campioni, 3 Coppe Uefa), 4 per il Parma (1 Coppa delle Coppe, due Coppe Uefa, una Supercoppa Europea), 2 per la Lazio (una Coppa delle Coppe e una Supercoppa Europea), 2 per la Roma (una Coppa delle Fiere e una Conference League), 1 per il Napoli (Coppa Uefa), 1 per la Fiorentina (Coppa delle Coppe) e 1 per la Sampdoria (Coppa delle Coppe).

José Mourinho, invece, diventa il terzo allenatore di sempre a vincere tre diverse competizioni Uefa per club: il tecnico portoghese si è imposto in Champions (Porto 2004 e Inter 2010), Coppa Uefa/Europa League (Porto 2003 e Manchester United 2017) e ora con la Roma in Conference League. Prima di lui Giovanni Trapattoni (Coppa Uefa 1977 e 1993 con la Juventus e 1991 con l'Inter; Coppa delle Coppe con la Juve nel 1984 e Coppa dei Campioni sempre con la Juve nel 1985) e Udo Lattek (Coppa dei Campioni col Bayern Monaco nel 1974, Coppa Uefa col Borussia Moenchengladbach nel 1979 e Coppa delle Coppe col Barcellona nel 1982).