Lecce e Cremonese promosse in A, Monza ai playoff

Il Lecce chiude il campionato al primo posto con 71 punti grazie alla vittoria per 1-0 sul già retrocesso Pordenone. Gol promozione firmato da Majer al 46'. La Cremonese torna in Serie A scavalcando al secondo posto il Monza con 69 punti. I grigiorossi festeggiano grazie alla vittoria nel derby contro il Como per 2-1: le reti di Di Carmine al 28' e al 47'. Non basta un rigore di Bellemo ai lariani al 96'. In chiave playoff, al terzo posto chiude il Pisa grazie al 2-1 in casa del Frosinone che invece resta fuori dalla post season. I toscani scavalcano a loro volta il Monza, battuto per 1-0 a Perugia. Tre punti firmati da Ferrarini all'85' che consentono agli umbri di agguantare l'ottavo posto che vale i playoff. Qualificate nella post season anche il Brescia, che oggi ha battuto la Reggina 3-0, l'Ascoli che ha travolto la Ternana 4-1 e il Benevento sorpreso invece in casa dalla Spal per 2-1. In coda l'Alessandria retrocede in Serie C per effetto della sconfitta interna con il Vicenza. I veneti giocheranno i playout contro il Cosenza, che ha battuto per 1-0 il Cittadella con un gol di Zilli al 65'.



Questi i risultati dell'ultima giornata della stagione regolare:

Alessandria - Vicenza 0-1

Ascoli - Ternana 4-1

Benevento - Spal 1-2

Brescia - Reggina 3-0

Como - Cremonese 1-2

Cosenza - Cittadella 1-0

Crotone - Parma 0-1

Frosinone - Pisa 1-2

Lecce - Pordenone 1-0

Perugia - Monza 1-0



La classifica

Pt Pg Pv Pn Pp Gf Gs

Lecce 71 38 19 14 5 59 31

Cremonese 69 38 20 9 9 57 38



Pisa 67 38 18 13 7 48 35

Monza 67 38 19 10 9 60 38

Brescia 66 38 17 15 6 55 35

Ascoli 65 38 19 8 11 52 42

Benevento 63 38 18 9 11 62 39

Perugia 58 38 14 16 8 40 32



Frosinone 58 38 15 13 10 58 45

Ternana 54 38 15 9 14 58 61

Cittadella 52 38 13 13 12 38 36

Parma 49 38 11 16 11 48 43

Como 47 38 11 14 13 48 54

Reggina 46 38 13 9 16 31 49

Spal 42 38 9 15 14 46 54



Cosenza 35 38 8 11 19 36 59

Vicenza 34 38 9 7 22 38 59



Alessandria 34 38 8 10 20 37 59

Crotone 26 38 4 14 20 41 61

Pordenone 18 38 3 9 26 29 71

Lecce e Cremonese promosse in Serie A

Pordenone, Crotone e Alessandria retrocesse in Serie C

Reggina 2 punti di penalizzazione

Questo il calendario di playoff e playout:

PLAYOFF

TURNO PRELIMINARE

Ascoli-Benevento 13 maggio, ore 20.30

Brescia-Perugia 14 maggio, ore 18

SEMIFINALI

ANDATA

Ascoli/Benevento - Pisa 17 maggio, ore 20.30

Brescia/Perugia - Monza 18 maggio, ore 19

RITORNO

Pisa - Ascoli/Benevento 21 maggio, ore 18

Monza - Brescia/Perugia 22 maggio, ore 18

FINALE

ANDATA 26 maggio, ore 20.30

RITORNO 29 maggio, ore 20.30

PLAYOUT

ANDATA

17a - 16a Vicenza-Cosenza 12 maggio, ore 20.30

RITORNO

16a - 17a Cosenza-Vicenza 20 maggio, ore 20.30