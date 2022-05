L’ex capo di MI6: Putin non sopravviverà al 2023 e sarà rimpiazzato da Nikolaj Patrushev

Sir Richard Dearlove, l’ex capo di MI6, servizio dell’intelligence di Sua Maestà (1999-2004), ha detto nel podcast One Decision: “Non credo che il presidente russo Vladimir Putin sarà vivo nel 2023. Presto sarà ricoverato in un sanatorio. Dal quale non uscirà più come leader russo”.

Secondo Dearlove, il nuovo presidente russo dopo Vladimir Putin è già noto: Nikolai Patrushev, segretario del Consiglio di sicurezza russo. "Se la mia tesi si rivelasse vera e Putin scomparisse in un sanatorio, (Patrushev) sarebbe il probabile sostituto", ha detto Dearlove. “E ovviamente, in questo scenario, il sostituto sarà con ogni probabilità in carica permanente. Voglio dire, che non c'è successione nella leadership russa. Non c'è nemmeno una pianificazione della successione".

La dichiarazione Sir Richard Dearlove è stata riportata dal quotidiano tedesco Frankfurter Rundschau.