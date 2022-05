Libano al voto, tra default economico e crisi sociale

Seggi aperti in Libano per le attese elezioni per il rinnovo del Parlamento. Gli elettori sono chiamati al voto, il primo dalle proteste dell'autunno 2019 per denunciare il peggioramento delle condizioni di vita e contro la classe politica al potere e dalle devastanti esplosioni dell'agosto di due anni fa al porto di Beirut. Il voto, con la scelta tra oltre 700 candidati per i 128 seggi del Parlamento, si tiene mentre il Libano fa i conti con la peggior crisi economica di sempre. La lira libanese ha perso il 90% del suo valore. Secondo le Nazioni Unite almeno il 74% della popolazione vive in condizioni di povertà.

Il premier Najib Miqati ha votato nella 'sua' Tripoli. Ha votato anche il presidente Michel Aoun. "E' un dovere - ha detto, in dichiarazioni riportate dall'agenzia Nna - I cittadini non possono essere imparziali nell'importante questione della scelta del sistema politico".

I seggi dovrebbero chiudere alle 19 ora di Beirut, le 18 in Italia. I primi risultati sono attesi già per questa sera. Per gli osservatori si tratta di elezioni cruciali per il futuro del Paese dopo mesi di crisi politica.

Secondo i dati del ministero dell'Interno sono 103 le liste iscritte, con un totale di 718 candidati, il 23% in più rispetto alle ultime consultazioni del 2018. Quasi l'85% dei candidati sono uomini, e in oltre un terzo delle liste non sono presenti donne. Quindici le circoscrizioni: due a Beirut; tre nel Libano meridionale a maggioranza sciita; tre nella Valle della Bekaa; tre nel Libano settentrionale dominato dai sunniti; quattro nella zona del Monte Libano. Nel sud del Libano sono forti i partiti sciiti, come Amal ed Hezbollah. Ma la gente, soprattutto i giovani, vuole un cambiamento. Il Presidente delle municipalità di Tiro e Sindaco della città, Hassan Dabouk, ha invitato la popolazione a votare per un cambiamento. "La gente aspetta un cambiamento - ha detto ad askanews - la politica e i partiti devono trovare la soluzione ai problemi che abbiamo in Libano. La situazione economica attualmente è molto difficile - prosegue il sindaco -. Se dobbiamo trovare il motivo di questa crisi la causa è il fallimento della nostra classe politica libanese. Alle prossime elezioni non ci saranno grandi cambiamenti - dice - perché gli stessi politici torneranno alla guida. Le forze di Hezbollah e Amal si confermeranno. Dobbiamo rispettare le scelte dei nostri cittadini. Alla fine tutti quanti sono vicini ai due partiti e siamo contenti di dare i nostri voti a loro perché sono riusciti a difendere il Libano dai nostri vicini. Alla fine a noi interessa che le nuove classi politiche riescano a tirare fuori il Libano dalla crisi economica, è ciò che tutti i libanesi aspettano dal nuovo parlamento".