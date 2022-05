L'incontro con il premier Kishida. Draghi: "Grazie al Giappone per il gas inviato in Europa"

“Nel nostro colloquio abbiamo riaffermato la condanna all'invasione russa dell'Ucraina. Giappone e Italia sono impegnati affinché si arrivi il prima possibile a tregue, anche localizzate, per permettere le evacuazioni di civili e favorire i negoziati di pace”. E poi la questione energetica: "I nostri Paesi sono alleati anche nella gestione delle emergenze legate alla guerra, prima fra tutte quella energetica. Ringrazio il Giappone per aver accettato con straordinaria prontezza che carichi di gas naturale liquefatto già pre-contrattualizzati con Paesi terzi siano reindirizzati verso l'Europa". Queste le parole del presidente del Consiglio, Mario Draghi, al termine dell'incontro a palazzo Chigi con il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, in visita ufficiale a Roma.