L'inflazione alta deprime le borse. Lo spread torna a 200 punti base

l dati sull'inflazione in rialzo hanno contribuito a far scendere i listini azionari europei, oggi, per l'aspettitiva di un ritmo più serrato di rialzi dei tassi da parte della Bce. A Milano -1,22% per l'indice Ftse Mib. Francoforte e Parigi hanno fatto poco peggio. Nel resto d'Europa limita i danni solo Londra, fuori dall'Eurozona, -0,08%.

Un altro effetto è la salita dei rendimenti dei titoli di Stato. Quello del Btp decennale oggi ha fatto un balzo di 12 punti base, è al 3,14%, sui massimi degli ultimi mesi, e lo spread Btp/Bund è a quota 200 punti base.

Un rialzo che si vede anche nelle aste dei titoli di Stato. Oggi sono stati collocati 2,5 miliardi di Btp decennali, il rendimento è stato del 3,10%, il più alto dal novembre 2018.

Negativi oggi anche i listini americani, anche se meno di quelli europei: -0,64% per il Dow Jones, -0,50% per il Nasdaq dei titoli tecnologici.

E dopo l'accordo sul sesto pacchetto di sanzioni europee contro la Russia salgono anche le materie prime energetiche: il petrolio Brent fa un balzo a quota 124 dollari al barile, ci riferiamo al future di luglio.

Sale anche il gas naturale, scambiato a 93,8 euro al megawattora, +2,75% rispetto a ieri.

A Piazza Affari oggi il miglior titolo è stato Telecom Italia (+2,90%), è ancora l'effetto dell'annuncio di domenica della firma di un memorandum di intesa, ancora, non vincolante, tra la stessa Tim e Open Fiber per la nascita di una società unica per la banda larga. La rete integrata sarà controllata da Cassa Depositi e Prestiti Equity. Maggiori ribassi invece per Tenaris (-3,67%) e Ferrari (-4,30%).