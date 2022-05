l'lndia blocca l'esportazione del grano

Sfumate con la decisione del governo indiano le speranze dell'Europa di soddisfare con l'importazione del grano dall'India le difficoltà di rifornimento causate dalla guerra in Ucraina. Il governo indiano ha preso la decisione di bloccare l'export di ogni tipo di grano con effetto immediato a causa dell'inflazione salita al'8,38 per cento con un aumento storico dopo 8 anni dei prezzi al dettaglio. L'India si trova in grandi difficoltà a causa dell'anomale ondata di caldo che ha colpito il paese. In molte zone la temperatura sta raggiungendo i 46 gradi e sono previsti picchi fino a 48 gradi.