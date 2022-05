L'uccisione della reporter di Al-Jazeera: Anp dice no a un'indagine congiunta con Israele

L'Autorità nazionale palestinese (Anp) ha respinto la richiesta di Israele di una indagine congiunta sulla uccisione della reporter di Al-Jazeera Shireen Abu Akleh , colpita ieri mentre seguiva un'operazione delle forze armate israeliane nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania. Lo ha detto su twitter il ministro degli Affari Civili Hussein al-Sheikh smentendo informazioni stampa contrarie: " Faremo un'indagine in modo indipendente e informeremo la sua famiglia, gli Usa, il Qatar e tutte le autorità ufficiali dei risultati". Il ministro ha aggiunto che i risultati saranno resi noti "in piena trasparenza". L'Anp, inoltre - secondo i media -non consegnerà il proiettile estratto dal corpo della reporter nella autopsia effettuata ieri all'Istituto di medicina legale 'Al Najah' di Nablus. Oggi i funerali della reporter palestinese.

Le versioni su quanto accaduto divergono: l'Autorità nazionale palestinese, come l'emittente qatariota, accusa i militari di averla "assassinata a sangue freddo" mentre il premier israeliano Naftali Bennett ha puntato il dito contro la "probabile" responsabilità di "palestinesi armati che stavano sparando indiscriminatamente in quel momento". La 51enne, molto conosciuta e stimata, si trovava insieme al collega di al-Quds, Ali al-Samoudi, rimasto ferito alla schiena ma ora in condizioni stabili. Secondo la reporter Shatha Hanaysha, presente anche lei in auto, in quel momento "non c'erano scontri o colpi sparati da palestinesi", i soldati erano di fronte a loro e dietro c'era un muro.