Lucrezia Magistris argento europeo nel sollevamento pesi

Medaglia d’argento ai campionati europei di sollevamento pesi, a Tirana in Albania, categoria 59 kg, per Lucrezia Magistris che conquista il secondo gradino del podio al termine di una gara sul filo del rasoio.

L’azzurra conquista anche l’oro di strappo con 98 kg e il bronzo di slancio con 114 kg (per un totale di 212), che le consentono di mettere la firma su tutti i nuovi record italiani di categoria.

Una gara al cardiopalma sulla pedana di Tirana, iniziata purtroppo con il fuori gara dell’altra azzurra in competizione, Alessia Durante.

Non si è lasciata innervosire però Lucrezia Magistris, che entra in gara insieme alla diretta avversaria, la francese Dora Tchakounte, con 93 kg. Sullo strappo, Le due viaggiano appaiate per due alzate, accompagnate dalla greca Sofia Georgopoulou, che ferma però la sua rincorsa a 94 kg. La freccia l’italiana e la francese, invece, che vanno prima a 96 e rilanciano poi entrambe a 98. Tchakounte fallisce. Mentre trova la prova giusta la Magistris, fermando il tabellone a 98 kg.

Nello slancio Magistris entra in gara con 110 kg. Replica la francese con una prima alzata a 113 kg. Ma si inserisce nella lotta al podio anche la norvegese Andersson con 115. E’ gara a tre, con la greca Georgopoulou che si ferma a 110. La Magistris non riesce inizialmente a tenere il passo delle avversarie, sbagliando la seconda prova a 113, ma solleva bene il bilanciere al terzo tentativo con 114. Una misura che purtroppo non basta per salire sul gradino più alto nel totale, perché la transalpina riesce a sollevare 117 kg che, per un solo kilo, la portano in testa. La norvegese riesce nell’impresa di sollevare 118 kg, oro di specialità, ma che non le consentono di scavalcare l’italiana.

Dunque, tenuto conto delle due prove, la classifica finale è: oro per la francese Tchakounte con 213 kg, argento per l’azzurra Magistris con 212, bronzo per la norvegese Andersson con 208.

Dopo l'oro di Giulia Imperio nei 49 kg, arriva la seconda medaglia per l'Italia.