Il voto per la commissione Esteri spacca la maggioranza, insorge M5S

Stavolta la scossa è forte e le crepe che nelle ultime settimane hanno segnato la maggioranza di governo sono diventate ancora più evidenti, e profonde. Domani il premier Mario Draghi è atteso in Parlamento (prima al Senato, poi alla Camera) per una informativa ampia e articolata, anche alla luce dell'incontro avuto, la settimana scorsa a Washington, con il presidente statunitense Joe Biden. Da giorni il Movimento 5 stelle insiste nel pressing affinché il Parlamento possa discutere e votare nuovamente sulla posizione italiana riguardo l'invio delle armi e la guerra in Ucraina, ma oggi la tensione è esplosa dopo l'elezione di Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia, neo presidente della Commissione Esteri (finora a guida del M5S che puntava su Ettore Licheri), eletta con 12 voti su 22 e a scrutinio segreto. Elezione che ha mandato nel caos il M5S e su tutte le furie il leader Giuseppe Conte, che ha convocato d'urgenza il Consiglio nazionale. Conte, che fonti interne ai pentastellati, descrivono “molto adirato”, dopo il Consiglio ha accusato gli alleati della formazione di “una nuova maggioranza” di governo “che spazia da FdI fino a Iv” lanciando una nuova stoccata, l'ennesima, al premier "Ieri avevamo avvertito il presidente del Consiglio e il governo, perché si è capito che si stava lavorando in modo surrettizio a violare patti regole e accordi. Quindi è stato avvertito il presidente del Consiglio - osserva l'ex premier - e spetta innanzitutto a lui prendere atto della responsabilità di tenere in piedi questa maggioranza".

M5S gli fa eco: “Il voto di oggi certifica che l'attuale maggioranza di governo esiste solo sulla carta, non nella realtà del confronto quotidiano. Registriamo come ormai sia venuto meno anche il più elementare principio di leale collaborazione”. I pentastellati parlano di "gravissima scorrettezza che ha innescato una evidente frattura tra le forze di maggioranza": nel segreto dell'urna se ne è formata una nuova, in modo surrettizio, violando regole e patti. Ne prendiamo atto". Poi l'atto di accusa che riaccende i riflettori sull'informativa del premier alle Camere: "Non viene confermata al M5S la Presidenza della Commissione non perché non avessimo presentato un candidato di altissimo profilo e di massima garanzia, ma per le nostre battaglie politiche volte a prevenire ulteriori e pericolose escalation militari e a pretendere che l'Italia assuma un ruolo più incisivo, in sede internazionale ed europea, nel rilancio di una prospettiva negoziale concreta per risolvere il terribile conflitto in Ucraina". E insistono: "Qualcuno ci vuole fuori dalla maggioranza".

Per ora, però, nessun vero strappo, solo una continua avvisaglia. Nonostante la giornata nervosa, infatti, sia fra i 5 stelle che fra gli alleati c'è scetticismo sulla possibilità che lo scontro porti a conseguenze immediate sugli equilibri parlamentari. Dall'intervento di domani del capo dell'esecutivo si capirà quanto i pentastellati intendano tirare la corda perché la linea del premier, ovviamente, resta quella di andare avanti garantendo gli impegni presi con gli alleati internazionali.

Al momento la situazione resta in stand-by: i ministri grillini e i sottosegretari restano al loro posto, non c'è in campo l'idea di tirarsi fuori. Anche se la già difficile convivenza rischia di diventare insostenibile, e l' "incidente" potrebbe essere dietro l'angolo. Per questo, in molti auspicano un confronto tra Conte e il premier Mario Draghi a breve, magari già nelle prossime ore.

Intanto, è il Pd a cercare di ricucire lo strappo. Quello andato in scena questa mattina nella commissione Esteri del Senato "è stato un colpo di mano della destra" dicono fonti del Nazareno alle agenzie. “La presidenza spettava al M5S - aggiungono le stesse fonti - il Pd è stato leale”. Mentre di “dinamica chiaramente parlamentare” parla il senatore dem Andrea Marcucci: "Il governo Draghi non c'entra nulla. Conte sbaglia a chiamare in causa l'esecutivo", anche se la spaccatura della maggioranza, con quel che ne consegue, è innegabile. "Se si voleva perseguire una direzione unitaria, i partiti di maggioranza avrebbero dovuto muoversi subito in questa direzione - ammette Marcucci - c'erano nomi sui quali era possibile trovare una quadra. Capisco la frustrazione del M5S, ma ora serve lavorare per rimettere in piedi la Commissione Esteri, non bisogna alimentare altre tensioni''.

Tensioni che però hanno comunque determinato la mancata elezione, in giornata, dei vicepresidenti: è slittata, infatti, a domattina alle 8.15 la convocazione della commissione esteri di palazzo Madama per eleggere vicepresidenti e segretari. Nel pomeriggio è mancato per tre volte il numero legale, erano infatti presenti oltre alla Presidente solo Emanuele Dessi (Cal), Marinella Pacifico(Misto), Enrico Aimi (FI), così la neo-presidente Stefania Craxi, ha aggiornato la seduta a domani. E' un altro giorno, si vedrà.