Bambina di 4 anni cade dal terzo piano a Macerata, è ricoverata in gravi condizioni

Una bambina di 4 anni, in circostanze ancora da verificare, è precipitata sul marciapiede dal terzo piano di un palazzo in via Dante Alighieri a Macerata. La piccola, secondo una prima ricostruzione, verso le 16 sarebbe caduta da una finestra mentre si trovava in casa con padre e madre, di origine indiana, da un'altezza di una decina di metri.

Il personale del 118, che è intervenuto sul posto insieme ai vigili del fuoco, ha soccorso anche la mamma della piccola che presentava una ferita ai polsi. La donna è ricoverata all'ospedale di Macerata.

Sono stati alcuni passanti a dare l'allarme, dopo aver notato il corpo della bimba sul marciapiede. Al momento, non è chiaro se si sia trattato di una disgrazia o di un gesto disperato della donna, che era in casa con il marito: sulla vicenda, avvenuta questo pomeriggio, intorno alle 17, sta indagando la procura di Macerata, che ha affidato a carabinieri e polizia il compito di sentire alcuni testimoni e i parenti della donna.