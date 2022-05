Mahmood e Blanco come Jack e Rose, alias Leonardo di Caprio e Kate Winslet. Vale a dire in versione Titanic, con Torino sullo sfondo, la bandiera tricolore e la scritta “Vola Italia!”: è il nuovo manifesto realizzato da Andrea Villa, il Banksy torinese, in occasione dell'Eurovision Song Contest. È spuntato alla vigilia della partenza della manifestazione lungo tre strade della città.