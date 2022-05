Manfred Weber eletto presidente del Partito popolare europeo: "L'Europa è a un punto di svolta"

L'eurodeputato tedesco, Manfred Weber, attualmente alla guida del Gruppo del Ppe all'Eurocamera, è stato eletto presidente del Partito popolare europe (Ppe). "Questo non è un momento per mettersi in mostra, ma un momento di responsabilità, credibilità, determinazione e le migliori idee per il futuro. E' tempo del Ppe", ha detto dopo l'annuncio della sua elezione al Congresso in corso a Rotterdam.

Weber, 49 anni, della Csu bavarese, succede al polacco Donald Tusk, già presidente del Consiglio Europeo. Il politico tedesco giunge alla guida del Partito popolare europeo dopo aver ottenuto 447 voti su 502 voti validi espressi dai delegati.

"Siamo onesti, non siamo nel momento migliore della nostra storia. Come possiamo avere il voto dei giovani? Come possiamo scrollarci di dosso la stretta tra i populisti di destra e il centro liberale? La rimonta deve iniziare qui, oggi a Rotterdam". Queste le prime dichiarazioni di Weber a proposito del momento difficile di diversi partiti centristi europei. “Le sfide di oggi, la pandemia, la guerra, la recessione, l'inflazione, viviamo tempi che ci mettono a dura prova. L'Europa è di nuovo a un punto di svolta. Ma i tempi politici seri, sono tempi per noi”.

Il neo presidente del Ppe si è poi espresso criticamente rispetto alla politica del Cancelliere tedesco Scholz sulla guerra in Ucraina: "In Germania il cancelliere socialista non manifesta volontà, nessuna determinazione, nessuna leadership. Perché? A causa di Gerhard Schroeder e delle forti reti filorusse che a lui fanno capo", ha detto Weber. "Non si mantiene la pace pregando gli autocrati, ma parlando con una forte voce europea. L'appeasement è un errore", ha aggiunto. Il Ppe "sostiene appieno lo status di candidati dell'Ucraina e anche della Moldavia", ha concluso Weber.