Marcell Jacobs infortunato, salta la trasferta negli Stati Uniti

Un accertamento diagnostico effettuato dal 27enne due volte campione olimpico Marcell Jacobs questo pomeriggio a Roma, presso l'Istituto di Scienza dello sport, ha evidenziato una distrazione-elongazione di primo grado, emersa a Savona mercoledì scorso al termine della finale dei 100 metri del meeting ligure, tale da indurre lo staff medico federale a prescrivere al due volte campione olimpico di Tokyo dieci giorni di riposo e protocollo riabilitativo combinato. Lo ha comunicato la Federazione italiana di Atletica leggera (Fidal), senza specificare però quale sia il muscolo lesionato.

Salta così l'impegno previsto per sabato prossimo a Eugene, in Oregon, sede della tappa statunitense della Wanda Diamond League, dove avrebbe sfidato i migliori sprinter del mondo. Jacobs resterà quindi a Roma dove, con il tecnico Paolo Camossi, procederà al pieno recupero in vista dei futuri appuntamenti, a partire dal Golden Gala Pietro Mennea previsto il prossimo 9 giugno all'Olimpico.

Lo scorso 7 maggio Jacobs aveva dovuto dare forfait anche all'esordio stagionale a Nairobi, a causa di un virus gastrointestinale.