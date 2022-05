Martina Trevisan conquista le semifinali del Roland Garros

Nove anni dopo Sara Errani un'altra tennista italiana arriva in semifinale al Roland Garros: Martina Trevisan, 28enne fiorentina numero 53 del mondo, ha battuto in tre set Leylah Annie Fernandez 6-2 6-7 6-3 nei quarti. Per conquistare un posto in finale, dovrà affrontare la vincente del match tra le statunitensi Coco Gauff e Sloane Stephens.

Dopo aver vinto il primo set, Trevisan ha avuto un match point nella seconda ma l'ha mancato ed è stata trascinata al tiebreak, perso 7-3. Nel set decisivo, l'azzurra ha ripreso in mano il match, imponendosi per 6-3.

E' la prima volta in carriera che Trevisan entra tra le prime quattro al Roland Garros, mentre nel2020 si era fermata ai quarti.

“Sul primo match point ho sentito troppa tensione nervosa - ha commentato a fine partita -. Sentivo troppo di essere a un punto dalle semifinali ma dopo quel punto ho accettato la situazione. Sono arrivata qui a Parigi con molta energia, con la voglia di spingere ancora di più in campo”.