Massimo Ranieri dimesso dall'ospedale. Era caduto ieri sera durante lo spettacolo

Massimo Ranieri è stato dimesso dall'ospedale Cardarelli di Napoli, dove è stato ricoverato dopo una caduta durante il suo spettacolo di ieri sera al Teatro Diana.

Ranieri è scivolato mentre scendeva la scaletta che dal palco porta alla platea e nella caduta ha riportato la frattura a una costola.

Dopo una notte trascorsa in osservazione, sempre sveglio e cosciente e in condizioni tutto sommato buone, nel pomeriggio i medici hanno autorizzato il paziente a lasciare l'ospedale.

Massimo Ranieri, dopo la caduta dal palco di ieri sera al Teatro Diana di Napoli, secondo quanto si è appreso, non ha mai perso conoscenza e, anche dall'ambulanza che lo portava all'ospedale Cardarelli di Napoli, ha avuto un pensiero per il suo pubblico. "Gli dispiaceva aver dovuto interrompere lo spettacolo", racconta una persona amica che era in contatto con lui. Si rendeva conto, evidentemente, di aver rischiato grosso e che, tutto sommato, era andata bene.