Mattarella a Cibus 2022: "La filiera alimentare ha urgente bisogno di risposte"

Si è aperta a Parma la 21esima edizione di Cibus - il salone internazionale dell'alimentazione organizzato da Fiere di Parma e da Federalimentare - dove fino al 6 maggio oltre 3mila aziende italiane esporranno i propri prodotti.

"L'industria alimentare e la sua filiera, con l'acuirsi della crisi internazionale, hanno urgente bisogno di risposte finalizzate al superamento della fase emergenziale e alla proiezione verso una prospettiva di rilancio e duraturo sviluppo", ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un breve messaggio.

La guerra in Ucraina e l'impatto sui prezzi, le ripercussioni della pandemia, l'attenzione verso l'ambiente e le nuove tecnologie al servizio della trasparenza dell'offerta ai consumatori esteri sono tra i temi principali che saranno affrontati in questa edizione.

"Come vetrina dei prodotti alimentari del Made in Italy - ha detto il presidente di Federalimentare Vacondio - Cibus deve ricordarci che, in condizioni difficili come quella che stiamo affrontando, è importante celebrare i nostri prodotti, farlo con buyer italiani ed esteri e ricordando il grande valore di ciò che produciamo in termini economici e in termini sociali". In Italia "spesso ci si dimentica di chi produce ricchezza", ha continuato, “noi siamo la seconda manifattura del paese”.

"C'è la voglia di mostrare l'agroalimentare al mondo con tante eccellenze. L'agroalimentare è sempre stato il traino delle esportazioni del nostro Paese, continua ad esserlo, i tassi di crescita sono importanti. Oltre al record dell'anno scorso dei 52 mld anche i primi mesi di quest'anno non stanno segnando il passo, anzi. Certamente le complessità ci sono, le difficoltà indotte dalla invasione della Russia in Ucraina sono evidenti in termini di aumenti dei costi, di difficoltà delle imprese a sostenere l'aumento dei costi dell'energia che a cascata incide su tutte le produzioni", ha detto il ministro dell'Agricoltura Stefano Patuanelli aggiungendo che ''il governo sta facendo sulla parte interna tutto quello che deve fare per sostenere i nostri settori produttivi, è importante che l'Europa non retroceda da quella volontà di stare assieme e di agire comune che ha caratterizzato il modo in cui abbiamo affrontato la crisi dovuta alla pandemia''.