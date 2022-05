Mélenchon e i Verdi si alleano in vista delle legislative. E il "tribuno" sogna la coabitazione

La France Insoumise ed Europa Ecologia - I Verdi (Eelv) hanno raggiunto un accordo per le prossime elezioni legislative francesi (previste per le domeniche 12 e 19 giugno): i due partiti hanno annunciato l'intenzione di correre insieme. “Vogliamo eleggere deputati nella maggioranza dei collegi elettorali, per impedire a Emmanuel Macron di continuare la sua politica ingiusta e brutale e per battere l'estrema destra”, scrivono. In caso di maggioranza ottenuta, "il primo ministro verrebbe dal gruppo più numeroso dell'assemblea e sarebbe dunque Jean-Luc Mélenchon”, aggiungono i due partiti.

Un’alleanza elettorale non è invece riuscita ai socialisti, franata ad un passo dall’accordo con il leader della sinistra. Lo scorso 29 aprile il PS, che si è fermato sitto al 2% dei consensi, ha annunciato la sospensione dei negoziati accusando Mélenchon di logica egemonica. E questo a dispetto di un sondaggio dell'istituto Odoxa per Le Figaro, secondo cui l'86% dei sostenitori di sinistra desidera un'alleanza tra le diverse forze politiche dell'area.

Che il leader de La France Insoumise aspiri al ruolo di primo ministro ormai è il tema di tutta la campagna elettorale, dopo che questi ha sfiorato il secondo turno delle presidenziali (al primo turno Mélenchon si è fermato al 22% dei consensi contro il 23,2% andato a Marine Le Pen). Le consultazioni di giugno per le legislative sono state definite, da Mélenchon stesso, il “terzo turno” della lunga finestra elettorale apertasi lo scorso 10 aprile con l’inizio della corsa per l’Eliseo. E, a conferma ulteriore delle sue intenzioni, il “tribuno” ha fatto stampare in 2 milioni di esemplari un manifesto con cui ha tappezzato tutta la Francia, con la sua immagine e lo slogan “Mélenchon: premier ministre”.

Ma la sfida di Marine Le Pen non è ancora conclusa, fuori e dentro la destra: la leader del Front Nationale ha infatti strizzato l’occhio, come aveva fatto già per il 24 aprile, agli elettori di Zemmour, e continuerà a farlo per le legislative di giugno. La destra gollista, che al primo turno ha ottenuto il 4,8% dei voti, facendo il risultato peggiore della sua storia, ha invece da subito escluso un’alleanza elettorale con il rieletto presidente Macron.

Nella Quinta repubblica il presidente appena eletto ha sempre conquistato la successiva maggioranza all'Assemblée Nationale, nominando poi un primo ministro della propria parte politica. Macron è comunque consapevole che non si ripeterà l'effetto novità che cinque anni fa regalò la vittoria alla sua La République En Marche. Nonostante molti ex quadri del Partito Socialista e dei neogollisti siano passati nel suo campo, il suo partito non è riuscito a radicarsi a livello locale ed è restato sostanzialmente ‘lontano’ dalla gente. Ed è proprio proprio sull'ascolto che si basano, forse tardivamente, questi ultimi due mesi della campagna elettorale del Presidente.