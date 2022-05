Met Gala 2022, torna il tappeto rosso più ambito della moda

L’ultima edizione è di tre anni fa e, dopo due di pandemia, il Met Gala ha srotolato di nuovo il tappeto rosso per la passerella di attrici, attori, stilisti e direttori di riviste di moda, influencer e figli d’arte, tycoon e rapper.



Tutto il glamour, che non sempre fa rima con buon gusto, è accorso sulla passerella dell’evento di beneficenza nato per raccogliere i fondi a favore del Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute di New York.



Coppia regale in assoluto, quella formata da Ryan Reynolds e Blake Lively, semplicemente perfetti. Lui in smoking, lei in un lungo abito di Atelier Versace, multisfaccettato, ricco di drappeggi e tiara tra i capelli: Ryan Reynolds e Blake Lively sono arrivati sul red carpet del Met Gala 2022 come una coppia regale, tra le ultime inossidabili di Hollywood.