Meteo, in arrivo giornate di pioggia e temporali

Frequenti piogge e temporali: queste le previsioni meteo per i prossimi 4 giorni. Maltempo e instabilità diffusa con frequenti acquazzoni, dapprima concentrati soprattutto al Centro-Nord poi in estensione anche al Sud. Sono previsti pure venti tesi sulle Isole maggiori per l’arrivo di un vortice dall’Algeria. E dal Nord Africa arriverà anche sabbia del deserto e aria calda che, scontrandosi con aria fresca di origine polare marittima in discesa dall’Olanda, provocherà piogge diffuse su gran parte dello Stivale.

In particolare, secondo Andrea Garbinato de Il Meteo.it, le prossime ore vedranno un vivace peggioramento dalla Sardegna verso il Nord-Ovest ed il Centro Italia, domani poi le precipitazioni più intense si fermeranno su Emilia Romagna, Basso Piemonte e Centro e si sposteranno verso le regioni meridionali: attenzione anche al vento forte soprattutto tra Sicilia e Calabria. Il weekend della Festa della mamma vedrà un miglioramento al Nord salvo piogge residue. Sabato sull’Emilia Romagna, al Centro-Sud ancora una spiccata instabilità con frequenti acquazzoni. Qualche schiarita domenica 8 maggio per la Festa della Mamma, ma con temporali sparsi, ancora qualche rovescio pomeridiano fino a martedì poi scoppia una fase quasi estiva con i primi 30°C all’ombra.

Le previsioni per oggi, del servizio meteorologico dell'Aeronautica, indicano al Nord annuvolamenti compatti su Valle d'Aosta e Piemonte con rovesci e temporali sparsi in parziale attenuazione serale. Nuvolosità variabile sul resto del nord con velature e annuvolamenti sparsi sulle aree montuose dove si potranno avere isolati temporali in graduale intensificazione. Nel corso della mattinata tendenza ad aumento della nuvolosità associata a piogge locali in intensificazione su Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna dove si avranno rovesci sparsi ed isolati temporali dalla tarda mattinata. In serata nubi e fenomeni potranno raggiungere anche le pianure venete.

Centro e Sardegna: piogge e temporali sparsi in parziale e temporanea attenuazione in serata sul settore meridionale dell'isola. Velato al centro peninsulare con nuvolosità in rapida intensificazione associata nel corso della mattinata a precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale specie nelle aree interne dal pomeriggio.

Sud e Sicilia: cielo inizialmente velato ma con nubi gradualmente più estese a iniziare dalle aree più ad ovest ed in estensione al resto del meridione. Isolate piogge o piovaschi tenderanno dal pomeriggio e in serata ad interessare le aree tirreniche ed il Molise.