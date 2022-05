Michael Ben David, il cantante israeliano, squalificato per aver baciato i conduttori

Il cantante israeliano Michael Ben David, che comunque non aveva superato la semifinale, è stato squalificato dall'Eurovision Song Contest dopo che ieri seraha baciato Alessandro Cattelan. La notizia è emersa durante la conferenza stampa di oggi dei tre conduttori, durante la quale Cattelan ha ribadito, come già detto in precedenza, di aver trovato la cosa divertente. Ben David si era esposto diverse volte per i diritti degli omosessuali e, nella canzone presentata al contest, racconta di essere stato bullizzato per la sua voce.