Migranti: sbarchi a Lampedusa, circa 900 nell'hotspot

Altri tre sbarchi di migranti a Lampedusa dove, fra la notte e la mattina, sono approdati in 146. Dopo i tre gruppi bloccati nella notte, per un totale di 43 persone approdate, sono state soccorse altre tre imbarcazioni. Prima sono stati rintracciati 72 migranti, fra cui 5 donne e 6 minori, provenienti da Etiopia, Somalia, Egitto, Pakistan, Marocco, Libia e Sudan. L'imbarcazione usata, partita da Zuara in Libia, è stata ritrovata distrutta dal fuoco. Sedici tunisini, partiti da Zarzis, sono stati inoltre rintracciati direttamente al porto di Lampedusa. Fra loro anche una donna e tre minori. Quindici tunisini, infine, fra cui una donna, sono approdati, dopo che il loro barchino di 6 metri è stato avvistato dalla Guardia di finanza a 4 miglia e mezzo dalla costa. Il mezzo è partito da Sfax, in Tunisia. All'hotspot, dopo gli ultimi sbarchi, sono 857 gli ospiti a fronte di una capienza massima di 250.