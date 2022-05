Milano chiude in negativo per stacco cedole, bene listini europei

Chiudono in positivo le Borse europee nonostante una giornata con molti fattori di incertezza. Anche Milano, negativa per tutta la sessione a causa dello stacco delle cedole, gira in positivo sulla fine e chiude a +0,17%. La migliore è Londra, a +1,67%, unica non frenata dalle parole della presidente della Banca centrale europea Lagarde che anticipa un ritocco dei tassi già a luglio e un addio ai tassi negativi entro il terzo trimestre.

Accelerano intanto i listini americani, in particolare quelli industriali, con il Dow Jones che supera i due punti percentuali di rialzo. Più lento il Nasdaq, indice dei titoli tecnologici, a +1,3%.

Mentre sul fronte delle materie prime continua a calare il prezzo del gas naturale all'importazione in Europa, che scende di oltre il %% a 83,4 euro al megawattora, inferiore al livello pre-guerra in Ucraina.