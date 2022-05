Milano debole, risale il prezzo del grano

Chiusura debole per Piazza Affari, che al termine di una seduta molto incerta perde lo 0,06%. Deboli Parigi a -0,23% e Francoforte a -0,45%, mentre Londra controcorrente guadagna lo 0,63%.

A Piazza Affari vola il titolo Saipem (+8%) mentre il titolo più pesante è Nexi (-4,6%).

Euro ancora molto debole: 1,0405 contro il "super dollaro".

Wall Street procede negativa, in particolare soffre il Nasdaq in calo di oltre un punto. Gli analisti cominciano a temere l'ipotesi recessione americana.

Riflesso della guerra in Ucraina è la nuova fiammata del prezzo del grano: il future (luglio 2022) sul frumento sale del 6%. Scende invece il prezzo del gas di quattro punti percentuali a 93 euro per megawatt/ora.