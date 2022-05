Milano frena, Wall Street giù

Doveva essere la seduta del rimbalzo, ma alla fine lo slancio di alcune borse europee si è spento, così come quello di Wall Street.

Milano termina a +0,12% dopo aver praticamente azzerato tutti i guadagni di giornata. Anche Parigi finisce la seduta con un modesto rialzo dello 0,20%, mentre Francoforte mette a segno +0,72% e Londra spicca a +1,19%.

Il guadagno complessivo della settimana per Piazza Affari è dello 0,24%.

Dopo una buona partenza Wall Street ha frenato bruscamente, passando in territorio negativo: il Dow Jones cede lo 0,81% e il Nasdaq oltre un punto, confermando così il trend ribassista di questo periodo. Non pochi analisti ormai danno per scontato che New York sia entrata in una fase "orso" (tecnicamente -20% rispetto ai massimi di periodo).

Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco si riallarga a 204 punti base mentre il tasso del nostro decennale sfiora il 3% (2,99%).

L'euro si indebolisce di nuovo e si scambia a 1,0558 contro il dollaro.