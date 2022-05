A Mosca brucia la DM Tower, un business center di 18 piani nel centro della città

Il business center Dm Tower, un edificio di uffici di 18 piani sull'argine Novodanilovskaya a Mosca, è in fiamme. Nelle foto e video postati sui social, si vede una colonna di denso fumo scuro che esce dall'ultimo piano dell'edificio e che avvolge il centro della città.

Ancora non si sa quali siano state le cause che hanno scatenato l'incendio e se ci siano feriti. Nel frattempo i vigili del fuoco sono a lavoro per spegnere le fiamme. Questo è un altro incendio sospetto che si è sviluppato nella capitale della Russia da quando è cominciata la guerra in Ucraina.